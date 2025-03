Formiche.net - Ritorsioni e spionaggio. Si infiamma di nuovo lo scontro Mosca-Londra

Con gli Stati Uniti di Donald Trump impegnati a fare pressioni sul presidente ucraino Volodymyr Zelensky affinché si raggiunga la “pace”, il Regno Unito è diventato il nemico numero uno per la Russia di Vladimir Putin.Ieri, il servizio d’intelligence esterno della Russia (Svr) ha accusato il Regno Unito di star ostacolando gli Stati Uniti nella ricerca di una soluzione al conflitto in quanto “vede i progressi nel dialogo tra Stati Uniti e Russia per risolvere il conflitto in Ucraina come una minaccia per i suoi interessi”. Si tratta del comunicato stampa diffuso dopo l’annuncio dell’espulsione dadi due funzionari dell’ambasciata britannica asospettati di attività di. Accuse “infondate”, ha ribattuto il ministero degli Esteri britannico.È l’ennesimo capitolo dellofatto di espulsioni eincrociate fraalla luce dell’invasione russa dell’Ucraina.