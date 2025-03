Cityrumors.it - Rissa sulla pista da sci: olandesi e tedeschi scatenano il finimondo

Leggi su Cityrumors.it

Unaandata in scena su unada sci, che ha visto coinvolti dei turisti, ha scatenato ilnella località montanaQuella che doveva essere una semplice giornata sugli sci si è trasformata rapidamente in unainternazionale. Questo è quanto accaduto la scorsa domenica, nel tardo pomeriggio, quando sono entrati in contatto due gruppi diche, per un malinteso, hanno dato il via a un’accesa discussione che rapidamente è degenerata.da sci:il– Cityrumors.itLa polizia è dovuta intervenire sul posto per dividere le due parti in causa. Più di quindici sono state le persone coinvolte, alcune di queste sono perfino finite in ospedale per le ferite riportate dopo il violento scontro.