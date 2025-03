Ilrestodelcarlino.it - Rissa in via Ugo Bassi a Rimini, otto denunciati

, 11 marzo 2025 - Era da poco passata la mezzanotte a cavallo tra domenica e lunedì quando la tranquillità della notte in via Ugoè stata interrotta da urla e schiamazzi provocati da un gruppo di persone che si stavano affrontando in strada. Prima infatti si sarebbe alzato il volume della voce, facendo degenerare una discussione accesa in un vero e proprio scontro a botte e spinte tra le due fazioni in causa. Questa anche è stata la segnalazione e sommaria ricostruzione riferita ai carabinieri della compagnia di, che proprio l’altra sera sono intervenuti per sedare uno scontro cominciato da un semplice diverbio tra due gruppi di persone. Arrivati sul luogo indicato dalle segnalazioni, infatti, i militari dell’Arma hanno subito individuato un folto gruppo di persone impegnati a scontrarsi tra loro.