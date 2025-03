Metropolitanmagazine.it - Rischio recessione negli Usa

Prima ildazi, ora il pericolo. Donald Trump ha introdotto un altro fattore di instabilità sui mercati, che non hanno apprezzato e sono finiti al tappeto su entrambe le sponde dell’Atlantico. Nel weekend in un’intervista a Fox News il presidente americano non ha escluso unaUsa. «Ci attende un periodo di transizione perché stiamo facendo qualcosa di molto grande», ha detto Trump, facendo capire è possibile una momentanea frenata economica per garantire prosperità per lungo tempo. I mercati finanziari hanno aperto la settimana in deciso ribasso, scossi dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donald Trump sulla possibilità di unanel Paese. In un’intervista rilasciata a Fox News, il presidente Usa ha parlato di un “periodo di transizione” per l’economia americana, senza escludere esplicitamente una contrazione economica.