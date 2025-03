Secoloditalia.it - Risarcimento ai migranti, ora il Csm chiede una pratica a tutela dei giudici. Gasparri: “La apra a tutela dei cittadini offesi”

Sapevamo che le sentenze si accettano ma si possono criticare. Invece no, ora anche criticare non è possibile. Infatti, molti membri del Csm vogliono aprire unadelle Sezioni unite della suprema Corte di Cassazione. Dopo la sentenza recente che ha sconfessato la richiesta del pubblico ministero della Cassazione cheva di respingere la richiesta di rimborso del clandestino, ora tutti i consiglieri togati del Csm e i laici Ernesto Carbone (Iv), Roberto Romboli (Pd) e Michele Papa (M5S) chiedonoper l’indipendenza e del prestigio delle Sezioni Unite civili della Corte di Cassazione. I commenti di diversi esponenti politici hanno fatto storcere il naso ai togati che hanno derubricato le legittime critiche della politica ad insulti.Diciotti, Csm in soccorso della CassazioneCon la pretesa bizzara di dettare anche il lessico politico, il documento firmato dai consiglieri togati e da tre laici del Csm prende di mira alcune espessioni come: ‘sentenze ideologiche’, ‘sentenza vergognosa’, ‘invasione di campo indebita’, ‘decisione frustrante’.