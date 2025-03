Iltempo.it - Risarcimenti ai clandestini, Cerno: per le toghe l'Italia è il b&b dell'immigrazione

Si torna a parlare die migranti. La Corte di Cassazione ha deciso di accogliere il ricorso di un eritreo che nel 2018 era stato tenuto per qualche giorno sulla nave Diciottia Guardia Costiera stabilendo che l'deve dargli un rimborso. Una decisione del tutto plausibile nel Paese dove finisce indagato il cittadino o il negoziante che spara al ladro che è entrato in casa o in un negozio. Insomma, se un migrante vuole entrare irregolarmente nel nostro Paese deve essere risarcito se questo avviene qualche giorno dopo del previsto. Il commento del direttore Tommaso