Notizie.com - Rinnovo Sfl, arrivano i chiarimenti dell’Inps: come richiedere la proroga del sussidio

Il Supporto per la Formazione e il Lavoro può essereto alla scadenza del primo periodo di fruizione: quando è possibile e la procedura da seguire.Da oltre un anno, il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito da due particolari misure: l’Assegno di Inclusione e il Supporto per la Formazione e il Lavoro. Il primo è rivolto a nuclei familiari in cui è presente almeno un componente in una delle seguenti condizioni: over 67, minorenne, disabile o in condizioni di svantaggio e affidato ai servizi socio sanitari territoriali.Sfl,ladel(Notizie.com)Il Supporto Formazione e Lavoro è, invece, riservato a chi non rientra nelle categorie appena descritte ed ha un’età compresa tra i 18 e i 59 anni. In entrambi i casi, sono richiesti dei requisiti economici che sono stati modificati per il 2025.