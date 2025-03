Juventusnews24.com - Rinnovo Beccari, parla l’attaccante bianconera dopo il prolungamento: «Sono felice perché il club ha fiducia in me. Ho questo augurio»

di Redazione JuventusNews24, la centravanti esprime grande soddisfazione per ildi contratto: ecco le sue parolel’ufficialitàil, arrivano solo parole al miele per la Juventus Women da parte di Chiara. Ecco cos’ha dettodelbianconero ai canali ufficiali della stessa società.PAROLE – «È unche mi rende tantoperchè, nonostante abbia avuto delle difficoltà in questi ultimi mesi, ribadisce lache ilripone in me. Poi è arrivatosoli novi mesi daldi contratto precedente, di conseguenza mi rende davvero moltopercepire la vicinanza della Società nei miei confronti. Il mioè che tra tre anni io possa essere un punto di riferimento per le compagne, un punto fermo per la squadra e possa trovare una migliore continuità di rendimento».