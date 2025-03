Quifinanza.it - Rinnovabili, Italia in ritardo di 8 anni: la classifica delle Regioni che fanno peggio

L’è indietro sullee questo rischia di costarci molto caro. Secondo l’ultimo rapporto di Legambiente, il nostro Paese a questo ritmo non riuscirà a raggiungere l’obiettivo di 80.001 MW prodotti da fontientro 6. È poi piuttosto preoccupante che diverse, come Sardegna e Toscana, stiano bloccando la creazione di nuove aree idonee: la loro intenzione è rendere rispettivamente il 99% e il 70% del territorio regionale non idoneo alla realizzazione di impianti green.Nonostante tutti i problemi e le criticità, tra leggi inadeguate, contorsioni burocratiche e opposizioni degli amministratori locali, è evidente – dati alla mano – che le fontiincontinuino a crescere, ma purtroppo lentamente rispetto agli obiettivi 2030.Quanta energia pulita viene prodotta inCome chiarito nel nuovo report di Legambiente “Scacco matto alle2025” (in cui è contenuto l’Osservatorio Aree Idonee e), l’è riuscita a produrre nel 2024 7.