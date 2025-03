Lanazione.it - Rinnovabili, gli ingegneri di Firenze: “In Toscana nate 15 comunità energetiche in tre anni"

, 11 marzo 2025. “In, i numeri relativi allesono in crescita: nel 2022 non c’era nessun impianto attivo, mentre oggi, secondo i dati del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Gse (Gestore Servizi Energetici), si contano almeno una quindicina dicon 19 impianti attivi, che generano 1.8 megawatt di potenza installata al servizio di 93 utenze. Questi dati sono in continua evoluzione, perché negli ultimi mesi sono state costituite molte altreche stanno realizzando nuovi impianti, in attesa di allaccio o di adesione da parte di nuove utenze”. A dirlo è Stefano Corsi, coordinatore della Commissione ambiente ed energia dell’Ordine deglidi, in occasione del seminario "Le: opportunità e sfide realizzative" che si è tenuto oggi all'Ac Hotel.