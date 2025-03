Juventusnews24.com - Rigore Taremi, clamoroso in Inter Feyenoord! il nerazzurro si tuffa e l’arbitro fischia il penalty: tifosi furiosi sui social – VIDEO

Leggi su Juventusnews24.com

di Redazione JuventusNews24incon un grave errore arbitrale: ecco cosa è successo e le reazioniGrave errore arbitrale in: i nerazzurri hanno trovato la rete del 2-1 con unsegnato da Calhanoglu e ottenuto dache, come ben visibile dal replay, non è stato toccato dal giocatore olandese ma si èto. https://twitter.com/dafiumicino/status/1899569876454306204Il fischietto del match ha concesso calcio difacendo scatenare l’ira deidella Juve e non solo sui: in questo momento i nerazzurri conducono per 2-1 (4-1 se considerato il risultato dell’andata)Leggi su Juventusnews24.com