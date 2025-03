Quotidiano.net - Riforma accesso a Medicina: approvata legge per eliminare test di ammissione

La Camera ha approvato in via definitiva ladell'ai corsi di laurea ine chirurgia. La, passata con 149 voti a favore e 63 contrari, cancella iche precedono l'iscrizione e prevede la delega al governo ad adottare, entro un anno dalla sua entrata in vigore, uno o più decreti legislativi per la revisione delle modalità di. Si prevede che l'immatricolazione al primo anno di, Odontoiatria e Veterinaria sia libera, senzadi. Il momento della selezione si sposta alla fine del primo semestre di studi, dopo una serie di esami. Resta il numero programmato.