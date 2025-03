Ilgiorno.it - Rifiuti sparsi in strada. La denuncia sul web

Leggi su Ilgiorno.it

Una notte di sconsiderato vandalismo ha sconvolto la quiete di Casorezzo. Sei giovanissimi, nel cuore della notte, hanno seminato disordine e degrado, spargendoper le strade del paese. I sacchi dell’immondizia, lasciati ordinatamente in attesa della raccolta pubblica del mattino successivo, sono stati aperti e rovesciati senza alcun rispetto per la comunità. L’episodio, avvenuto intorno alle 2.15, è statoto sulla pagina Facebook ufficiale del Comune, che ha condannato con fermezza il gesto e lanciato un appello ai genitori affinché prendano provvedimenti prima che sia necessario l’intervento delle autorità. "Serve responsabilità, prima di tutto in famiglia" è il messaggio che arriva dall’amministrazione comunale, che invita madri e padri a richiamare i propri figli al rispetto delle regole e del bene comune.