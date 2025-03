Ilrestodelcarlino.it - Riecco la borsa mercato: "Le opportunità di lavoro"

Giovedì 13 marzo all’hotel Calabresi, a San Benedetto, torna ladeldel turismo: richiesta e offerta ditornano così ad incontrarsi, gratuitamente (orario 10-17). Un’occasione importante per le attività che operano nel turismo e per le persone che intendono impegnarsi nella stagione estiva ma anche tutto l’anno. Si tratta della quinta edizione, organizzata dall’Ente Bilaterale del Turismo della provincia di Ascoli, in collaborazione con la Confcommercio provinciale di Ascoli e con Cgil Filcams, Cisl Fisascat, UilTucs, con il patrocinio dei comuni di San Benedetto e Ascoli, Camera di Commercio delle Marche, Regione Marche e Provincia di Ascoli. Il presidente provinciale e della delegazione di San Benedetto della Confcommercio, Fausto Calabresi si sofferma sulla validità dell’evento: "Cerchiamo di far partecipare più possibile ragazzi e meno giovani interessati alla ricerca di occupazione.