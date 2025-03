Secoloditalia.it - Ricordato Angelo Mancia al Cis dai suoi amici di sempre. Colpito a morte mentre si recava al lavoro al “Secolo d’Italia”

Sono trascorsi 45 anni dal vile assassinio di, giovane esponente del MSI del quartiere Talenti,sotto casa, il 12 marzo del 1980,sialpresso il quotidiano il. Il sacrificio diè statoalla presenza della sorella Francesca, nella sede del CIS Realtà Nuova di Piazza Tuscolo daidi: Giuseppe Valentino, Presidente della Fondazione AN, Domenico Gramazio, Segretario Generale del CIS, Tommaso Luzzi, allora Segretario della sezione del MSI di Piazza Tuscolo, da allora intitolata ad, e dal giornalista Francesco Storace. Un’iniziativa per ricordaresi svolgerà anche domani pomeriggio, mercoledì, all’angolo di via della Bufalotta dove i giovani di Destra renderanno omaggio alla memoria del martire dell’odio nel luogo dove è stato assassinato.