Lanazione.it - Riconoscimenti: San Giuliano Terme riceve la “Bandiera Sostenibile 2025”

San(PI), 11 marzo– La città di Sanha ricevuto la “. Il prestigioso riconoscimento è stato consegnato al all’assessore all’ambiente e alla sostenibilità Filippo Pancrazzi, a Roma, in occasione della terza assemblea nazionale della Rete che si è tenuta (per la prima volta in forma congressuale) al Museo dell’Ara Pacis il 6 e il 7 marzo scorsi. La “” è il premio simbolico che l’enteper essersi fatto “misurare” dal punto di vista delle politiche sostenibili dalla Rete: il monitoraggio, che si basa su dati oggettivi, vede l’associazione collaborare con amministrazione e uffici comunali e consente di scattare una “fotografia” dello stato dell’arte in termini di sostenibilità, permettendo di adottare le misure necessarie per migliorare.