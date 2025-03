Ilrestodelcarlino.it - Riciclo delle fibre di carbonio, Hera apre il nuovo impianto a Imola. “Innovazione e sostenibilità”

, 11 marzo 2025 - Un iter lungo più di tre anni, culminato oggi con l’inaugurazione della nuova struttura, tra tante suggestioni per il futuro. Il primoeuropeo per rigenerare la fibra disu scala industriale, costruito danel proprio quartiere generale di via Casalegno, è realtà. Se ne parla, come detto, da fine 2021. È di quel periodo, infatti, il via libera del Consiglio comunale alle varianti urbanistiche necessarie per portare avanti l’innovativa opera sulla quale ieri mattina si è alzato il sipario. Si chiama FIB3R, un nome all’insegnatre R che sono alla base del progetto: recover, reduce, reuse, ovvero recuperare la fibra die riutilizzarla, riducendo l’utilizzo di fibra vergine e quindi l’impatto ambientale che sarebbe necessario per produrla.