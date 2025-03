Udine20.it - RICCARDO COCCIANTE il 10 maggio 2025 al Politeama Rossetti a Trieste

È uno degli artisti e compositori dir successo in Italia e all’estero: con oltre 40 album, pubblicati in tre lingue,ha conquistato il cuore di intere generazioni, regalando al pubblico esperienze uniche, indimenticabili.Dopo il trionfo del concerto soldout all’Arena di Verona lo scorso settembre, organizzato per celebrare il 50° anniversario dell’album “Anima”, proseguono i live di “IO.”, attualmente in scena con una serie di cinque concerti evento al Teatro degli Arcimboldi a Milano.A seguire, si aggiunge un’esclusiva data annunciata proprio oggi: sabato 10aldi. Il tour proseguirà poi con un nuovo evento all’Arena di Verona il 13, due concerti a inizio giugno alle Terme di Caracalla e il 12 luglio al Lucca Summer Festival.