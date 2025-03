Calciomercato.it - Ribaltata la Juventus, Del Piero nuovo presidente. Anche Giuntoli è fuori

Spunta un nome clamoroso per il ruolo di Direttore sportivo dei bianconeri: “È l’unica persona al mondo che può salvarci”La situazione in casa Juve è sia grave che seria. Motta rischia l’esonero qualora dovesse perdere a Firenze, perché il timore diè perdere quella Champions vitale per bilancio e mercato. Ma nel post disfatta con l’Atalanta è tornato fortemente d’attualità il tema societario.Juve, i tifosi vogliono Delo vice (LaPresse) – Calciomercato.itPer la totalità dei tifosi, maper buona parte di addetti ai lavori, appare evidente come all’interno del club manchino figure di spessore che possano fare pure da supporto a unnelle vesti finora quasi di tuttofare.Una figura, in questo caso identitaria, che torna ad essere caldeggiata da tantissimi juventini è quella di Alex Del