Riarmo stellare

Ursula von der Leyen decide che l’Europa deve spendere 800 miliardi per riarmarsi. Ma chi le dà questo potere? Non è stata eletta da nessuno e si arroga il privilegio di decidere per tutti. Chi c’è dietro di lei?Eliseo Tribonivia emailGentile lettore, lei avanza due questioni dolenti. Nell’architettura dell’Ue il Presidente della Commissione non è votato dagli elettori né deve essere un europarlamentare. Già questo suggerisce la distanza che c’è tra i popoli e l’entità che li rappresenta. Nessuno stupore che anno dopo anno l’Ue si sia tramutata in una tecnocrazia dirigista, aliena alle genti europee. Chi c’è dietro la von der Bomben? Lungi da me sospettare che la signora coltivi interessi personali, ma è certo che subisca condizionamenti, perché al suo orecchio sussurrano le lobby dell’industria armiera, che per larga parte è statunitense.