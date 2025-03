Quotidiano.net - Riarmo, in Italia l’obiettivo è di 200mila soldati. “Riservisti e professionisti, così il Paese sarà sicuro”

Roma, 11 marzo 2025 – Nulla è più come prima. Il mondo ha cambiato volto in conseguenza di nuovi, e in parte imprevisti, equilibri politici e per la fine della Guerra fredda, che ha disegnato nuovi confini e nuove ambizioni, un rimescolamento di carte che, anche a causa dei conflitti in corso, sta mutando i modelli di difesa delle nazioni. Ecco perché il piano didell’Europa non può essere considerato disgiunto dal progetto di rafforzamento delle Forze armatene.non è certo entrare in guerra, ma al contrario organizzarsi a scopo di deterrenza. Ha agitato la politica e stupito l’opinione pubblica la notizia che si pensa all’ingaggio di 40mila militari in più nell’ambito di uno studio dello Stato maggiore della Difesa su scenari futuri. Nel 2012, governo tecnico Mario Monti, l’allora ministro della Difesa, l’ammiraglio Giampaolo di Paola, elaborò un piano di ridimensionamento delle Forze armate (reso operativo solo in parte ) poiché il governo pensò che avessero “un dimensionamento non più sostenibile”.