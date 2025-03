Secoloditalia.it - Riarmo della Ue: Von der Leyen cita De Gasperi, FdI chiede di cambiare il nome in “Defend Europe”

“Di Putin non ci si può fidare, è finito il tempo delle illusioni”. Avanti tutta col ReArmUe, nonostante le preplessità di alcune forze politiche, Pd in testa: la presidenteCommissionea Ursula von derha iniziato oggi il suo discorso davanti agli eurodeputati a Strasburgo utilizzando una frase del fondatoreDemocrazia Cristiana Alcide De, per perorare la causa deldell’Europa, di fronte al rinato imperialismo russo. “Alcide dedisse – ricorda von der, che ha presentato il piano ReArmEu la settimana scorsa – ‘Non abbiamo bisogno solopace tra noi, ma di costruire una difesa comune’. Non si tratta di minacciare o conquistare, ma di scoraggiare qualsiasi attacco dall’esterno, mosso dall’odio contro un’Europa unita. Questo è il compitonostra generazione'”.