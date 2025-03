Formiche.net - Riarmo, debito e garanzie all’Ucraina. Così l’Europa si muove sulla Difesa

si. La direzione resta da definire, ma il moto è innegabile. A meno di una settimana di distanza dal Consiglio europeo straordinario che ha approvato il piano dipresentato dalla Commissione e che ha ribadito il sostegno del, fori politici, economici e militari si incontrano per delineare il futuro della sicurezza del Vecchio continente. L’Unione europea si trova davanti a due sfide in contemporanea: da un lato la necessità di riarmarsi, dall’altro quella di continuare ad armare l’Ucraina, che sul campo di battaglia già inizia ad accusare l’interruzione degli aiuti statunitensi. Sebbene l’Ue abbia mobilitato (e sia in grado di mobilitare) gli stessi capitali degli Usa, lo stesso non si può dire per quanto riguarda la produzione di mezzi, munizioni ed equipaggiamento.