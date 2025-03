Noinotizie.it - Riammissione alla rottamazione-quater: come presentare l’istanza Agenzia delle Entrate-Riscossione

Di seguito un comunicato diffuso daha pubblicato sul proprio sito internet il servizio perla domanda di. La, prevista dlegge n. 15/2025 di conversione del decreto Milleproroghe (D.L. n. 202/2024), riguarda i contribuenti che al 31 dicembre 2024 avevano piani di pagamento decaduti dDefinizione agevolata. La richiesta deve essere trasmessa in modalità telematica entro il 30 aprile 2025. Sul sito www..gov.it sono state pubblicate anche le risposte alle domande più frequenti (FAQ) sulla. COSA PREVEDE IL DECRETO MILLEPROROGHE. La legge stabilisce che, limitatamente ai debiti compresi nelle dichiarazioni a suo tempo effettuate per aderire”, i contribuenti chedata del 31 dicembre 2024 sono incorsi nell’inefficacia della relativa Definizione agevolata (c.