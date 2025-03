Internews24.com - Retroscena Inzaghi, Repubblica: «Ieri ha ammesso quello che ai tifosi è chiaro da tempo»

di Redazione: «hache aida». Ecco cosa ha detto il tecnico in conferenza– Non potendo negare l’evidenza,ha detto in conferenza stampa alla vigilia di Inter Feyenoordche per iinteristi èda: «È inutile nasconderlo, Thuram combatte da un mese con un problema. Non si allena come prima, gioca con antidolorifici e infiltrazioni». Alla vigilia della partita di questa sera col Feyenoord a San Siro, ritorno degli ottavi di Champions, a riempire i discorsi alla Pinetina sono la caviglia del francese e la coscia di Dimarco, che non ci sarà nemmeno contro l’Atalanta; il polpaccio di Zalewski e la fatica di Lautaro e De Vrij, chenon si sono esercitati con i compagni, per recuperare energie.