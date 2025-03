Spazionapoli.it - Resta al Napoli ad una condizione: l’annuncio fa sperare i tifosi

Leggi su Spazionapoli.it

Ai microfoni di DAZN l’ex calciatore delValon Behrami si lascia andare ad una confessione sul futuro di Antonio ConteIl futuro di Antonio Conte è argomento tabù a, in un momento delicatissimo della stagione. La formazione partenopea è in lotta con Inter e Atalanta per lo Scudetto e in questo momento la priorità di tutta la società e della squadra è diretta verso i risultati di campo.Lo scorso anno, il mister ha firmato un triennale con gli azzurri. A fine stagione le parti si rivedranno per tirare le somme e comprendere che direzione intraprendere. E se intraprenderla ancora insieme. Come in ogni rapporto professionale, al termine dell’anno vanno fatti i conti. Per qualcuno, le sirene che arrivano da Torino potrebbero spingere Conte a valutare l’addio prematuro al. Per altri, il tecnico sta esprimendo il massimo con questa rosa e potrebbe chiudere anticipatamente la sua esperienza proprio per questa ragione.