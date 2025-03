Quotidiano.net - Resilienza climatica: prevenzione essenziale per evitare perdite del 25% nei profitti entro il 2050

Senza azioni concrete per prevenire le conseguenze dei disastri climatici, le imprese potrebbero perdere fino al 25% deiil, mentre il Pil globale rischia di contrarsi del 22%il 2100. Investire nella, invece, conviene: ogni dollaro genera un ritorno economico tra 2 e 19 dollari, evitandofuture. E' quanto emerge dal nuovo studio "The Cost of Inaction: a Ceo Guide to Navigating Climate Risk", realizzato da Boston Consulting Group (Bcg) e World Economic Forum. Dal 2000 a oggi gli eventi climatici estremi hanno causato danni per 3.600 miliardi di dollari, di cui 1.000 solo tra il 2020 e il 2024, principalmente a causa di tempeste e uragani. Il valore dell'economia green invece, secondo lo studio, passerà da 5.000 miliardi di dollari a 14.