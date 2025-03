Panorama.it - REPORT TRASPORTI & LOGISTICA

Letexpo, la fiera di riferimento per ie la, accende i riflettori sulle tecnologie, i processi di transizione, digitalizzazione e internazionalizzazione per promuovere una cultura orientata alla mobilità sostenibile. Questo numero di, dedicato all'evento, rappresenta un'opportunità di confronto per porre massima attenzione alle imprese e servizi che svolgono un ruolo apicale per il futuro del settore e delle nuove generazioni. La testimonianza di istituzioni e imprese quali il Presidente della Regione Veneto, il Ministro dell'Ambiente e Sicurezza Energetica, il Vicepresidente e Direttore Alis, il Presidente di Assoporti e Europatform, il Presidente dell'Unione Italiana Interporti e della Fondazione Its Academy Mobilità, il Presidente Alis, Veronafiere e il Viceministro Mit.