Ilrestodelcarlino.it - Reni, viste gratuite a Reggio Emilia: come partecipare

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

, 11 marzo 2025 – Una visita di controllo gratuita al centro commerciale per controllare la salute dei. No, non è uno sbaglio: è l’iniziativa dell’Ausl diin occasione della Giornata mondiale del rene (World kidney day), sostenuta dalla Fondazione Italiana del Rene (FIR) Onlus e dalla Società Italiana di Nefrologia. Dove e quando andare L’indirizzo è quello del centro commerciale Ipercoop Baragalla. Qui, tra le 10 e le 18,30 di giovedì 13 marzo, la Struttura complessa di Nefrologia e Dialisi dell’Ausl Ircss di, diretta dalla dottoressa Mariacristina Gregorini, offrirà questa iniziativa di prevenzione. In pratica, verrà offerto ai cittadini il controllo della pressione arteriosa e l’esame dell’urina, grazie all’impegno volontario di medici, infermieri e volontari della Nefrologia.