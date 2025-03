Juventusnews24.com - Renato Veiga titolare in Fiorentina Juve? Buone notizie per il difensore bianconero: ecco cosa filtra sulle sue condizioni

di RedazionentusNews24in? Le ultimissime sulritornato dall'infortunio: i dettagliè rientrato dall'infortunio per il match trae Atalanta ma è rimasto in panchina. Secondo quanto riportato da Gazzetta.it, il portoghese potrà aumentare la sua disponibilità nel match contro la.Bisognerà vedere anche ledegli altri difensori per capire se sarà lui o meno ildella sfida maottimismo sul suo impiego nell'importante match di campionato per aiutare il reparto difensivo.