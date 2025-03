Ilgiorno.it - Regione Lombardia si avvia a vietare la presenza di animali nei circhi: “Sofferenza ingiuste”

Milano – Il Consiglio regionale dellaha approvato a maggioranza, con voto segreto, una mozione che chiede di superare gradualmente ladinei. Il documento, firmato da Luca Paladini e Michela Palestra (Patto Civico), impegna la Giunta a presentare una proposta di regolamento in linea con le normative di diversi Paesi europei che hanno già adottato misure simili. “La Costituzione, la legge italiana e lo Statuto regionale prevedono la tutela dell’ambiente, della biodiversità e il rispetto degli” ha dichiarato Paladini, sottolineando le difficili condizioni in cui spesso vivono gliimpiegati negli spettacoli. L’addestramento coercitivo, gli spazi ristretti e l’esibizione in ambienti innaturali, secondo il consigliere, sono fonti di stress eper gli, oltre a rappresentare un rischio per la sicurezza pubblica e la salute umana a causa delle possibili malattie zoonotiche.