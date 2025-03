Ilrestodelcarlino.it - Reggiana, ora conta la motivazione. Almeno dieci punti o addio Serie B

Bonus finiti, adesso o si cambia marcia per davvero oppure si torna inC. Con la sconfitta al ‘San Vito-Marulla’ di Cosenza e i successivi risultati degli altri campi, laè ad un passo dal baratro. I granata sono infatti scivolati al quindicesimo posto e sono fuori dai playout solo in virtù dello scontro diretto favorevole con la Sampdoria, anch’essa a 31così come il Brescia. Come in un thriller scritto a tavolino, domenica al ‘Città del Tricolore’ arriveranno proprio i blucerchiati, ma è il calendario che – a questo punto – va osservato nella sua interezza. Alla fine della regular season mancano ancora 9 giornate e - con la quota salvezza ipotizzabile tra 41 e 42- significa che la, d’ora in poi, ne dovrà raccogliere 1,2 di media ad ogni incontro. Come? Dove? Quando? Ormai vale tutto, nel senso che ogni partita ha una propria storia e laB – da sempre imprevedibile – diventa ancora più indecifrabile in questa fase in cui spesso le motivazioni fanno la differenza, più dei valori tecnici.