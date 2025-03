Lapresse.it - Referendum, una cabina elettorale davanti a Montecitorio per chiedere il voto dei fuorisede

Unachiusa da una tendina e accanto le urne dove inserire delle schede fittizie. È il flash mob organizzato da Cgil, +Europa, Udu, Sinistra Universitaria e Rete degli Studenti Medi perla possibilità diper i, oltre a una corretta informazione e a un election day in concomitanza con le prossime amministrative, in vista dei cinquea tema lavoro e cittadinanza approvati dalla Corte Costituzionale. In Piazza, assieme agli studenti, anche il segretario generale Cgil Maurizio Landini e il segretario di +Europa Riccardo Magi, che dichiara: “Se chiedete in giro, gli italiani nemmeno sanno che ci sarà un. Non dico su cosa ma nemmeno che ci sarà. Per troppo tempo i governi di questo Paese hanno fatto mancare l’informazione suie, anzi, hanno invitato i cittadini ad andare al mare”.