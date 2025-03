Lapresse.it - Referendum, promotori oggi a Chigi: si stringe per ‘election day’ con Amministrative

Leggi su Lapresse.it

Favorire la partecipazione attraverso unday‘, garantire la possibilità di votare anche a studenti e lavoratori fuorisede, assicurare la dovuta copertura informativa. Sono queste le richieste cheMaurizio Landini e Riccardo Magi, presidenti dei comitatideisu Jobs Act e cittadinanza che si voteranno in primavera, presenteranno a Matteo Piantedosi e Alfredo Mantovano. L’incontro a palazzoè in agenda alle 15.30 e sarà preceduto dal flash mob ‘Abbiamo fretta di votare’, di fronte a Montecitorio, promosso dalle reti studentesche e giovanili aderenti ai comitati referendari.”L’informazione, il fatto che le persone siano informate per poter decidere se e cosa andare a votare è un punto decisivo, una battaglia democratica fondamentale, tanto più in un Paese che si sta abituando a crisi di partecipazione.