Ilfattoquotidiano.it - Referendum, Avs lancia la piattaforma per il voto dei fuorisede: “Per partecipare registratevi come rappresentanti di lista”

Da oggi 11 marzo, Alleanza Verdi Sinistra hato il sito.it, unache permette ai cittadini lontani dal proprio comune di residenza di registrarsi per diventaredi. Una soluzione che consente loro di votare direttamente nella città in cui si trovano. “Abbiamo messo a disposizione questa possibilità perché nessunvada sprecato. Inon possono essere esclusi da una decisione così importante per il Paese”, ha spiegato Nicola Fratoianni di Sinistra Italiana. “Poter votare significa garantire la qualità della democrazia, e questo vale ancora di più per uno strumentoil, che chiama gli italiani a decidere su diritti sociali, del lavoro e di cittadinanza”.Davanti a Montecitorio è stato organizzato un flash mob dai Comitati referendari per chiedere al governo di garantire ilai cittadini fuori sede.