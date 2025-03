Quotidiano.net - Recessione Usa? Le parole di Trump riaccendono i timori di Wall Street

Leggi su Quotidiano.net

New York, 11 marzo 2025 – I mercati finanziari hanno aperto la settimana in deciso ribasso, scossi dalle dichiarazioni del presidente degli Stati Uniti Donaldsulla possibilità di unanel Paese. In un'intervista rilasciata a Fox News, il presidenteha parlato di un "periodo di transizione" per l'economia americana, senza escludere esplicitamente una contrazione economica. L’intervista ha riacceso idi una possibile, evitata in periodi peggiori come ad esempio durante il periodo post-pandemico. Mentre alcuni esperti ritengono che le probabilità restino contenute, altri mettono in guardia sugli effetti di un'eccessiva chiusura commerciale. I prossimi dati economici e le decisioni della Federal Reserve saranno determinanti per comprendere la reale direzione dell’economia statunitense e il possibile impatto sui listini mondiali.