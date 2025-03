Lettera43.it - ReArm Europe, von der Leyen al parlamento Ue: «Il tempo delle illusioni è finito»

Leggi su Lettera43.it

Martedì, mentre in Arabia Saudita iniziano i negoziati tra la delegazione americana e quella ucraina, la presidente della Commissionea, Ursula von der, ha partecipato al dibattito congiunto in plenaria delo sulle recenti riunioni del Consiglioo e il piano. «La pace nella nostra Unione non può più essere data per scontata. Siamo di fronte a una crisi della sicurezzaa», ha detto la presidente. «Ma sappiamo che è nelle crisi che l’Europa è sempre stata costruita. Quindi, questo è il momento della pace attraverso la forza. È il momento di una difesa comune», ha dichiarato von der, sottolineando che nei prossimi mesi saranno necessarie «scelte difficili». «Il», ha aggiunto.Von der: «La Russia sta spendendo più di tutta l’Europa messa insieme»La presidente ha poi evidenziato la disparità tra le capacità militari russe ede: «Il complesso militare russo sta superando il nostro.