Razzismo in Copa Libertadores Under 20 | club brasiliani pensano addio a CONMEBOL

Brutto episodio diin20. La scorsa settimana, durante il match tra Palmeiras e Cerro Porteno, il calciatore verdeoro Luighi, uno dei più grandi talenti del settore giovanile brasiliano, è stato vittima di gesti razzisti da parte dei tifosi della squadra paraguaiana. “Quello che ho subito oggi è stato un crimine, cosa faranno lae la federazione? Siamo dei giocatori delle giovanili, stiamo ancora imparando e poi succede questo“, ha affermato al termine del match il calciatore verdeoro, aggiungendo poi sul suo profilo Instagram: “Fa male all’anima. È lo stesso dolore che tutti i neri hanno sofferto nel corso della storia, perché le cose si evolvono ma non si risolvono mai al 100%“. Lo stesso Palmeiras ha pubblicato un comunicato dopo la partita: “È inaccettabile che, ancora una volta, unbrasiliano debba lamentarsi di un atto criminale diavvenuto in partite valide per le competizioni