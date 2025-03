Juventusnews24.com - Ravezzani ammonisce Thiago Motta: «In un grande club c’è una priorità prima della tattica. L’allenatore ha commesso questo errore»

di Redazione JuventusNews24, giornalista, ha espresso un proprio giudizio sull’approccio dialla Juve: ecco le sue paroleFabioè netto nel giudizio su. Come ha espresso sul proprio profilo X,Juve haunimperdonabile per unasquadra. Ecco il pensiero sulbianconero.PAROLE – «Ragioniamo. L’approccio al gruppo in unè laè entrato nella Juve con superbia. Ha tolto i ruoli, cambiato i capitani, eliminato giocatori vincenti. Risultato: una squadra senza riferimenti e senz’anima. La Juve non è lo Spezia».Leggi su Juventusnews24.com