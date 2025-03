Lanazione.it - Rave party a Palazzuolo sul Senio, 400 persone identificate

sul(Firenze), 11 marzo 2025 – Circa 400e 100 veicoli identificati. È il bilancio dei controlli dei carabinieri di Borgo San Lorenzo avvenuti in occasione delnella ex cava a Badia di Susinana disul. I militari hanno riscontrato numerose violazioni sia amministrative che penali. Sono state segnalate cinqueper uso personale di sostanze stupefacenti, poiché trovate in possesso di marijuana, hashish, cocaina, ketamina e pasticche di droga sintetica. In un mezzo controllato dopo la fine dell’evento è stato rinvenuto e sequestrato il materiale utilizzato per l’organizzazione del raduno musicale non autorizzato, ovvero varie casse e altoparlanti di grandi dimensioni, mixer, microfoni, luci, gruppi elettrogeni, macchina per il fumo artificiale, pannello solare, vari cablaggi elettrici, e altro materiale.