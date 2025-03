Ilnapolista.it - Ratcliffe (il proprietario del Manchester United): «Alcuni giocatori sono scarsi e strapagati»

Leggi su Ilnapolista.it

Sir Jimdice che ilspenderà 100 milioni di sterline quest’estate per gli stipendi deiche ha già. E in una serie di interviste ad ampio spettro, il miliardariodi Ineos usa una parola che ovviamente diventa il titolo un po’ ovunque: ““. Ha aggiunto pure “”.fa riferimento diretto in particolare a Casemiro, Antony, Jadon Sancho, Højlund e Onana. Ha confermato Ruben Amorim per “molto tempo”, e ha ammesso che non aver licenziato Erik ten Hag la scorsa estate è stato un errore.salva il capitano Bruno FernandesLoè in questo momento 14esimo in Premier.dà la colpa aiereditati quando ha preso il controllo del club l’anno scorso. “Se guardi iche stiamo acquistando quest’estate, che non abbiamo acquistato, stiamo pagando Antony, Casemiro, Onana, Højlund, Sancho.