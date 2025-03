Ilnapolista.it - Raspadori a gennaio è stato bloccato a Capodichino da Kvaratskhelia, altrimenti boh (Gazzetta)

Leggi su Ilnapolista.it

daboh (, tre gol in quattro partite. Ora finalmente può giocare nel suo ruolo, vicino a Lukaku, e funziona. Ne scrive ladello Sport con Antonio Giordano:Il ragazzo è serio, educatissimo e quando a bassa voce disse «vorrei avere più spazio» non scatenò titoli sui giornali, non si fa rumore con le legittime aspirazioni di un giovanotto garbato di 25 anni e 35 milioni di euro. Però qualcuno aci ha provato, ovvio che sì, l’ha detto il suo manager che piaceva alla Juventus ma molto di più a De Zerbi, che avrebbe saputo come inserirlo nell’Olympique Marsiglia: deducendo, deve averlo, boh. Al resto ha pensato Antonio Conte, che quando la sorte gli ha voltato le spalle togliendogli pure Neres ha scelto: 3-5-2, connon lontano dalla porta.