Agi.it - Rapporto Fnomceo-Censis: Servizio Sanitario in declino

AGI - Oltre il 72% dei cittadini ha verificato un peggioramento delNazionale nel tempo. È questo uno dei dati più significativi contenuti nel III, "Centralità del medico e qualità delcon i pazienti per una buona sanità. Alle origini della criticità della condizione dei medici nel". Una sintesi dei principali risultati verrà presentata domani, 12 marzo, a Foggia, in occasione delle celebrazioni della, la Federazione degli Ordini dei Medici chirurghi e degli Odontoiatri, per la Giornata contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e socio-sanitari, per voce di Sara Lena e di Francesco Maietta, del. Laanticipa già oggi alcuni dati, per divulgare il 12 l'intera sintesi e presentare poi ilintegrale a fine marzo in Senato.