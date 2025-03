Lanazione.it - Rapolano Terme, il paese dei volontari: qui l’80% dei residenti è al servizio della comunità

(Siena), 11 marzo 2025 – “Ildei”. È stato battezzato cosìdurante la trasmissione “Cammini di speranza” in onda su Rai 3: si tratta del tg Rai dedicato al Giubileo 2025, rubrica settimanale a cura del TgR del Lazio. All’indomani del quinto appuntamento dell’anno giubilare, il ’Giubileo dei’, che ha richiamato a Roma oltre 30mila persone tra l’8 e il 9 marzo, una troupe è stata inviata nellatermale delle Crete senesi per raccontare come “popolazione facciaato. In varie associazioni o istituzioni, ma tutte con un impegno frequente e costante: almeno un giorno alla settimana”. Ha parlato così Fabrizio Tofani, governatoreMisericordia diche, durante il collegamento in diretta con gli studi di Saxa Rubra, ha elencato anche alcuni dei punti di eccellenza dell’associazione: “Abbiamo 18 mezzi, autoambulanze e non solo, a disposizione dell’emergenza territoriale per 24 ore al giorno e per 365 giorni l’anno”.