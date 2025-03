Anteprima24.it - Ranch Academy Clinics Equestre, grande partecipazione a Ceppaloni con Estrada e Mischianti

Tempo di lettura: 3 minutiSi è svolto nel weekend di Sabato 8 e Domenica 9 Marzo, presso l’Azienda Agricola Pegaso in via Brecciale 3 a(BN), il secondo Cliniccon due grandi professionisti del settore, Nataliae Drew.L’ evento si è svolto tra la natura ed un paesaggio meraviglioso che fa da cornice al verde rigoglioso dei prati e degli alberi primaverili in fiore, sulle cui alture sorge l’azienda.Col cinguettio degli uccelli ed il nitrire dei numerosi cavalli e puledri dal bel colore, il tutto rende un’oasi di tranquillità e di pace, una preziosa attività delle aree interne, dove poter fermarsi e staccare la spina dalla vita caotica delle grandi città, per nutrirsi di quella vista meravigliosa, della pace interiore necessaria per il vivere quotidiano, del buon cibo locale e della maestosità del cavallo, che non è solo un animale, ma con il cavaliere e l’appassionato si crea un rapporto umano quasi come un dialogo tra due persone che si vogliono bene.