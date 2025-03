Secoloditalia.it - Ramelli, 50 anni dopo. La Russa: “Milano era come Belfast, ventimila rossi contro mille ragazzi di destra”

Leggi su Secoloditalia.it

Sembra ieri, a Ignazio La, ma sono trascorsi 5o. La sera del 13 marzo di cinquant’fa un gruppetto di militanti di sinistra, appartenenti ad “Avanguardia Operaia”, aspettò sotto casa unno di 19, liceale, militante del Fronte della Gioventù, e lo massacrò colpendolo alla testa con una chiave inglese lunga circa mezzo metro. La vittima era Sergio: morì quaranta giorni, poi,dieci, furono scoperti i colpevoli e processati. Il terrorismo politico è finito? “Speriamo, ma è meglio tenere gli occhi aperti”, dice oggi il presidente del Senato, in una intervista su Il Giornale, nella quale ricorda l’omicidio di Sergioe il ruolo da lui avuto in tutta la vicenda politica e giudiziaria di quel periodo.Sergio, la lezione ancora attuale per Ignazio La“Senza glidella violenza ‘spranghista’ forse il terrorismo non sarebbe mai arrivato a quel livello.