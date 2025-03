Thesocialpost.it - Ragazzino si impicca in casa a 13 anni: ipotesi ‘sfida social’ finita male

Undi 13è morto all’ospedale Regina Margherita di Torino dopo due giorni di agonia. Il giovane era stato ricoverato in gravi condizioni venerdì scorso, ma nonostante i tentativi disperati dei medici, il suo cuore si è fermato nel pomeriggio di domenica.Leggi anche: Caso Resinovich, la super perizia conferma: “Brutalmente aggredita. Si esclude il suicidio”Il drammatico ritrovamentoIl tredicenne, residente in un comune della Valle di Susa, è stato trovato privo di sensi da un familiare nella sua abitazione. Il ragazzo si erato in, stringendosi un cappio al collo fino quasi a soffocarsi. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che lo hanno trasportato in elisoccorso all’ospedale di Torino, dove è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva.Leal vaglio degli inquirentiI carabinieri, coordinati dalla Procura dei minori, stanno cercando di chiarire i motivi dietro al gesto.