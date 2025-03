Lanazione.it - Raffica di controlli e maxi multe ai ‘compro oro’ di Pisa e provincia

, 11 marzo 2025 –disui “compro oro” indi: la Guardia di Finanza per verificare il rispetto delle norme in materia di antiriciclaggio. Il settore infatti è particolarmente esposto al rischio di riciclaggio di denaro e reimpiego di beni di provenienza illecita. Infatti a fronte del cliente “normale” che vuole vendere preziosi – per necessità oppure per liberarsi di oggetti non più utili ma monetizzabili – ci sono anche malviventi che tentano invece di trasformare in contanti il provento di furti. Idelle Fiamme Gialle indihanno individuato quattro negozi non in regola. Gli interventi hanno verificato tra l’altro il corretto adempimento delle prescrizioni in materia di identificazione della clientela, di conservazione dei dati acquisiti in sede di identificazione nonché delle schede relative alle operazioni effettuate per un periodo di 10 anni, dell’obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, di tracciabilità delle operazioni stesse e di corretta compilazione delle schede relative ai clienti, cui sono soggetti gli operatori professionali in oro.