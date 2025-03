Oasport.it - Rafael Nadal incensa Sinner: “Incredibile come ha fronteggiato un processo durissimo”. E su Djokovic…

Leggi su Oasport.it

è stato ospite di Andy Roddick nell’ultima puntata del suo podcast e si è raccontato sotto diversi punti di vista, soffermandosi sul suo recente ritiro e sulla proverbiale rivalità con Novak Djokovic e Roger Federer. Il fuoriclasse spagnolo, che in carriera ha vinto 22 Slam (14 Roland Garros, 4 US Open, 2 Australian Open, 2 Wimbledon), ha parlato anche di Jannik: “Un bravo ragazzo. Non è un esibizionista, è concentrato su quello che fa. Lo scorso annoha dovuto fronteggiare un. Penso sia stato davveroil modo in cui sia riuscito a mantenere fissa la sua concentrazione sul tennis e su quello che stava facendo“.Il fuoriclasse altoatesino ha affrontato il fenomeno spagnolo in tre occasioni, non riuscendo mai a togliersi lo sfizio di battere una delle grandi icone della storia del tennis.