Terzotemponapoli.com - Radio Goal – Napoli, il primo nome che fece Conte fu Gilmour. Osimhen per Hojlund e 40 milioni…?

Leggi su Terzotemponapoli.com

Jacomuzzi: “in cambio die 40 milioni? Accetterei se fossi nelpotrebbe avere di nuovo quella voglia di salire su gradini più alti, mentrenon tornerebbe più in Italia”Mutti, Cannavaro, Marcolin, Bianchi, Gautieri, De Maggio, Negri, Jacomuzzi, D’Alessio e De Giovanni sono intervenuti a, trasmissione in onda su a Kiss Kiss, per parlare dele di altro. Queste le loro dichiarazioni riportate da TerzoTempo.Com:Bortolo Mutti, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Kisskiss.it: L’ultimo turno di campionato ha visto vincere tutte e tre le prime della classe. Che peso hanno avuto per Inter,e Atalanta queste vittorie? “Queste vittorie dice con forza che nessuna delle tre vuole mollare la corsa allo scudetto.